Мбаппе остался в «ПСЖ». Клуб объявил о новом контракте с форвардом до 2025 года

остался в «ПСЖ».

Парижский клуб объявил о подписании нового контракта с нападающим до 2025 года. Соглашение Мбаппе с парижанами действовало до 30 июня этого года.

Фото: сайт «ПСЖ»

Мать футболиста ранее говорила: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор».

При этом сообщалось, что окружение Мбаппе создавало видимость близости игрока к «Реалу», чтобы «ПСЖ» дал больше денег, а затем использовало предложение парижан для давления на .

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Он перешел туда из «Монако» за 180 млн евро.

Подробную статистику 23-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

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