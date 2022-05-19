Семак о Кубке РПЛ: «Сейчас речь об отстранении на один год: зачем что-то менять, чтобы потом возвращаться?»

высказался о возможном создании Кубка РПЛ.

– 24 мая пройдет важный исполком РФС, на котором будет обсуждаться формат проведения чемпионата в следующем сезоне. Учитывая отстранение от еврокубков, как вы относитесь к расширению лиги и Кубку Премьер-лиги?

– По внедрению Кубка Премьер-лиги – такая идея имеет место быть. На сегодняшний день речь идет об отстранении на один год: зачем что-то менять, чтобы потом возвращаться? Вопрос насколько будет велика мотивационная составляющая, как организовать этот кубок с точки зрения интереса болельщиков.

Сама идея хорошая. Но мы в любом случае будем обязаны отпускать игроков в сборные, это дополнительная тема обсуждения перед руководством.

По расширению есть два фактора. Во-первых, календарь – надо понимать, как играть и в этом сезоне и в следующем. И вторая составляющая – вопрос того уровня команд, которые будут заходить наверх, - сказал тренер .

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