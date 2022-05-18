Основной вариант РПЛ – сохранить текущий формат и добавить Кубок лиги. Решение примут 24 мая

Наиболее вероятным вариантом остается сохранение текущего формата .

По данным «РБ Спорт», руководство лиги считает сохранение нынешнего формата РПЛ с 16 командами с добавлением Кубка лиги основным вариантом для следующего сезона, так как это наиболее выгодно.

Согласно прогнозам, общий экономический эффект для клубов составит примерно 1-2,1 млрд рублей.

Альтернативный вариант – расширение лиги до 18 команд, благодаря чему напрямую из высшего дивизиона никто не вылетит. Но за этот формат выступают в основном клубы нижней части турнирной таблицы.

Окончательное решение будет принято 24 мая на заседании исполкома РФС.

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