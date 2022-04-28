Дмитрий Губерниев: «Не считаю Семака и Дзюбу символами «Зенита». Говорили, что «Спартак» без Романцева невозможно представить»

оценил роль и в истории «Зенита».

«Ничто не вечно под луной. В футболе часто возникают разговоры, что невозможно представить, например, без Романцева. Но тем не менее... Команды живут, тренеры живут своей жизнью.

Сейчас еще непростая ситуация в спорте. Одно дело, когда есть еврокубки, другое, когда их нет. Понимаете? Это тоже будет откладывать отпечаток: оставят ли Дзюбу и Семака в .

Но в футболе точно нет незаменимых. «Зенит» – это Морозов, Садырин и целая группа тренеров, которая была дальше. Поэтому я представляю «Зенит» без Семака и Дзюбы.

Может, Сергею Богдановичу нужно найти вызов в другой команде. Но к этому нужно относиться спокойно. Семак – классный специалист, он без работы не останется.

То же самое и хочу сказать про Дзюбу. В паспорт кому заглядывать рано, футболист он прекрасный. Но я не считаю, что Семак и Дзюба являются символами «Зенита», – сказал комментатор.

Контракты форварда и главного тренера «Зенита» рассчитаны до конца нынешнего сезона.