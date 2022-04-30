Сергей Семак: «Продолжаю настаивать, что «Зенит» не доминирует в лиге. Наши победы в большинстве случаев – постоянные нервы»

вновь отказался говорить о доминировании «Зенита» в .

Петербуржский клуб в четвертый раз подряд стал чемпионом России, обыграв «Локомотив» в 27-м туре РПЛ (3:1).

«Сложности есть каждый год. Если первый год нам нужно было определиться с составом, во втором проблемы с ковидом, потом травмы. Мы не знаем, что будет в будущем, сыграем ли в Азиатской Лиге чемпионов. Не знаем, какое будет решение у УЕФА. Исходя из этого решения, будем думать над будущим.

Все немного привыкли, но поверьте, что выигрывать каждый год не так уж просто. Звонят все тренеры, особенно иностранные, поздравляют. Они понимают, насколько это сложно. Многие люди, которые не болеют за «Зенит», хотят видеть на верху таблицы другую команду, но наша задача – побеждать как можно чаще.

Продолжаю настаивать, что «Зенит» не доминирует в лиге. С точки зрения результатов в РПЛ так можно сказать. А с точки зрения игры и запаса прочности у меня эталон «Бавария». Наши победы в большинстве случаев – постоянные нервы. У нас все время кипит работа, мы не можем сказать, что кого-то легко обыгрываем в чемпионате. Пока мы не доминируем, но хотелось бы», – сказал главный тренер .