поделился мыслями перед игрой «Зенита» со «Спартаком» в .

– Насколько для вас принципиален матч со ? Мы себе никогда не позволим назвать соперника красно-блеклым.

– Мы можем только поздравить «Спартак» с выходом в финал Кубка, давно не выходили, абсолютно заслуженно. По поводу разговоров – пускай говорят те, кто это делают. Наше дело – работать. Мы будем относиться с максимальным уважением к игрокам.

Соперник мощный, атакующие игроки хорошие – Промес мощно выглядит, и Соболев, и Николсон, и Зелимхан Бакаев. Вся атакующая группа действует результативно. Плюс команда действует разнообразно, использует стандартные положения.

Мы думаем о том, что происходит на футбольном поле, а не вокруг него, – сказал тренер .

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в гостях в воскресенье, 15 мая. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

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