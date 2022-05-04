Кубок РПЛ могут создать в формате, похожем на ЛЧ. Будут 4 группы по 4 команды и матчи в середине недели («СЭ»)

Формат Кубка Премьер-лиги, который создадут в России, будет напоминать Лигу чемпионов.

Кубок Премьер-лиги начнут проводить в сезоне-2022/23, если в РПЛ останется 16 клубов, пишет , ссылаясь на источники, близкие к РПЛ.

Согласно проекту, на первом этапе команды разобьют на четыре группы в результате жеребьевки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22.

То есть, первую корзину составят коллективы, которые финишируют на местах с 1-го по 4-е, вторую – с 5-го по 8-е, третью – с 9-го по 12-е, четвертую – либо команды с 13-го и 14-го места в РПЛ и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги.

По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.

Встречи турнира планируется проводить посередине недели – в дни, когда в еврокубках проходят матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первый и последний пока розыгрыш Кубка Премьер-лиги состоялся в 2003 году, трофей взял .