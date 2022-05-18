Абрамович и правительство Британии уладили разногласия по продаже «Челси». Сделку закроют до 31 мая

Роман Абрамович и правительство Великобритании согласовали детали продажи «Челси».
Ранее бизнесмен сообщил, что хочет списать долг в 1,5 млрд фунтов, выданный им «Челси», однако из-за наложенных на него санкций счета были заморожены, и это оказалось невозможным. Затем появилась информация о том, что Абрамович хочет вернуть 1,5 млрд фунтов, которые он дал «Челси» в долг, однако его представитель эти сведения опроверг.
Сейчас же, как пишет Bloomberg, юристы Абрамовича и британское правительство пришли к компромиссу по этому вопросу. Сейчас бизнесмен и его юристы уверены, что британское правительство одобрит сделку по продаже «Челси».
«Челси» приобретет американо-швейцарский консорциум, созданный при участии бизнесмена Хансйорга Висса и совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли. Они должны получить разрешение на оформление сделки от АПЛ, а затем правительство Британии выдаст клубу новую лицензию, которая позволит осуществить продажу.
Временная лицензия, выданная «Челси» британским правительством, действует до 31 мая. Эта дата и является дедлайном для осуществления сделки по продаже клуба.
Решение, найденное Абрамовичем и правительством Британии, дает возможность успеть уладить все формальности до 31 мая.
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