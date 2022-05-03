Абрамович хочет вернуть 1,5 млрд фунтов, которые он дал «Челси» в долг. Из-за попыток реструктуризации сделка по продаже под угрозой срыва

рассчитывает вернуть себе 1,5 млрд фунтов, выданных «Челси» в долг.

По информации Sky Sports, бизнесмен добивается реструктуризации сделки по продаже команды таким образом, чтобы средства, выданные клубу через материнскую компанию Fordstam Limited, были возвращены.

Правительство Великобритании в курсе данной инициативы и придерживается той же позиции, что и прежде: Абрамович не должен получить никаких денег в результате продажи клуба.

В связи с разногласиями и тем, что последнее слово при выборе покупателя имеет именно владелец, заключение сделки находится под вопросом. Под продажу «Челси» выдана специальная лицензия, срок действия которой истекает 31 мая, и если клуб не сменит собственника до этого времени, возможен вариант с приостановкой деятельности.

Ранее Абрамович заявлял, что простил «Челси» долг, и это вызвало вопросы у других команд.

«Челси» более чем за 3,5 млрд фунтов купит консорциум совладельца «Доджерс» Боэли (Blick)