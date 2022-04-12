Все 4 претендента на «Челси» устраивают правительство Британии. Выбор сделает Абрамович

Правительство Великобритании довольно всеми четырьмя предложениями о покупке «Челси».

По сведениям The Times, любой из четырех вариантов, оставшихся на финальном этапе, получит одобрение властей. Покупателю будет выдана специальная лицензия с целью не допустить направления средств нынешнему владельцу клуба и исключить какие-либо связи с другими попавшими под санкции лицами.

При этом выбор между претендентами будут делать сам Абрамович и высшее руководство «синих», и, вероятно, решение будет приниматься не исходя из самой большой суммы, а исходя из перспектив клуба.

Ранее сообщалось, что шорт-лист состоит из четырех предложений: от семьи Риккетс, владеющей «Чикаго Кабс», от совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, от совладельца «Аталанты» и акционера «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки, а также от управляющих «Филадельфия Севенти Сиксерс» Дэвида Блитцера и Джоша Харриса.

Окончательные предложения должны быть представлены не позднее четверга.

Кто-то из них купит «Челси»: магнат из Лос-Анджелеса, боссы «Филадельфии» и семья, против которой бунтуют фанаты