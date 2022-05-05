«Абрамович не просил о возврате ему займов, предположения об увеличении цены на клуб в последнюю минуту тоже ложны». Представитель бизнесмена о продаже клуба

опубликовал заявление представителя касательно продажи клуба.

«После спекуляций в СМИ по поводу продажи «Челси» мы хотели бы прояснить следующие моменты.

Во-первых, намерения господина Абрамовича в отношении передачи выручки от продажи «Челси» на благотворительность не изменились.

С момента первоначального объявления команда господина Абрамовича определила представителей органов ООН и крупных мировых благотворительных организаций, которым было поручено сформировать фонд и разработать план его деятельности. Независимый эксперт провел беседы с представителями правительства, рассказав о структуре и первоначальных планах.

Господин Абрамович не был вовлечен в эту работу, и она велась независимо экспертами, имеющими многолетний опыт работы в гуманитарных организациях.

Во-вторых, господин Абрамович не просил о возврате ему каких-либо займов – такие предположения абсолютно ложны, как и предположения о том, что господин Абрамович в последнюю минуту увеличил цену на клуб. Однако, намереваясь найти хорошего опекуна для «Челси», господин Абрамович призвал каждого претендента инвестировать в клуб – в том числе в академию, женскую команду, реконструкцию стадиона, а также поддерживать работу Фонда «Челси».

После санкций и других ограничений, наложенных на господина Абрамовича Великобританией после объявления о продаже клуба, заем также попал под санкции ЕС, и это означает необходимость получения дополнительных разрешений. Таким образом, средства будут заморожены и подвергнуты юридической процедуре, регулируемой властями. Они по-прежнему предназначены для фонда. Правительство осведомлено об этих ограничениях, а также о юридических последствиях.

Для ясности, господин Абрамович не имеет доступа к средствам или контроля над ними и не будет иметь после продажи. Несмотря на изменившиеся обстоятельства после его первоначального заявления, он по-прежнему стремится найти хорошего опекуна для «Челси» и убедиться, что вырученные средства пойдут на благие цели», – сказано в заявлении.

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