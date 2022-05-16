«Бавария» может купить Калайджича за 20 млн евро. Лучший бомбардир «Штутгарта» нравится Нагельсманну

«Бавария» хочет подписать лучшего бомбардира «Штутгарта» Сашу Калайджича.

По данным Tz, на этой неделе спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич и технический директор Марко Неппе начнут общение с представителями 24-летнего форварда. еще не связывалась со «Штутгартом».

Тренер «Баварии» убежден в высоком уровне Калайджича. За форварда, серьезный интерес к которому проявляет и дортмундская , нужно будет заплатить около 20 млн евро.

Как пишет Sport1.de, пока неизвестно, является ли Калайджич прямой заменой , который заявил, что хочет покинуть клуб. Нагельсманну нужен нападающий, который хорошо играет головой.

Сходными с Калайджичем характеристиками обладает Джошуа Зиркзее, который провел этот сезон в «Андерлехте» на правах аренды из «Баварии». Однако его будущее остается неопределенным, так как Нагельсманна не убеждают его навыки. Зиркзее могут снова отдать в аренду.

Контракт австрийца со действует до лета 2023 года. Форварду комфортно в Бундеслиге, но он может представить, что сменит чемпионат.

Сообщалось, что, помимо «Баварии», интерес к Саше проявляют «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Бенфика».

В завершившемся сезоне Бундеслиги Калайджич забил 6 раз за 15 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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