«Бавария» может купить Калайджича из «Штутгарта» на замену Левандовскому. У Саши 5 голов в 14 матчах Бундеслиги

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«Бавария» может купить игрока «Штутгарта» на замену Роберту Левандовскому.

Мюнхенский клуб не хочет отпускать 33-летнего поляка как минимум до истечения срока его контракта в летом 2023 года. Однако если по окончании сезона «Барселона» предложит 35-40 млн евро, чемпион Германии может согласиться.

По информации Sport Bild, один из вариантов на замену Левандовскому – нападающий Саша Калайджич.

Саша находится в списке потенциальных целей, руководители «Баварии» уже проявили к нему интерес, и в последнее время между агентом игрока и клубом активизировались переговоры.

24-летний австриец забил 5 голов в 14 матчах Бундеслиги в этом сезоне, в прошлом у него было 16 мячей в 33 играх. Его статистика – здесь.

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