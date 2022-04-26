«Бавария» не начинает переговоры с Левандовским из-за Холанда. Боссы клуба встречались с Эрлингом и Райолой в марте

Руководители «Баварии» встречались с и его агентом.

По данным Bild, в начале марта спортивный директор «Баварии» провел встречу с нападающим у себя дома. Она продлилась несколько часов.

Тогда Холанд провел в Мюнхене несколько дней, и воспользовалась этим.

Кроме того, в начале марта генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан летал в Монако на встречу с агентом , представляющим интересы норвежца. Это было подано так, словно обсуждались лишь потенциальные сделки по другим клиентам Райолы – Нуссаиру Мазрауи и Райану Гравенберху из «Аякса». Однако вопрос о будущем Холанда тоже был затронут.

«Бавария» не начинает переговоры с Робертом Левандовским о новом контракте из-за Холанда. Поляк хочет, чтобы клуб внес ясность, так как уже давно ощущает, что сомнения мюнхенского клуба по поводу его будущего связаны с норвежцем.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 25 голов в 27 матчах за «Боруссию» в этом сезоне. Его статистика – здесь.