«Бавария» не начинает переговоры с Левандовским из-за Холанда. Боссы клуба встречались с Эрлингом и Райолой в марте

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Руководители «Баварии» встречались с Эрлингом Холандом и его агентом.

По данным Bild, в начале марта спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич провел встречу с нападающим «Боруссии» у себя дома. Она продлилась несколько часов.

Тогда Холанд провел в Мюнхене несколько дней, и «Бавария» воспользовалась этим.

Кроме того, в начале марта генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан летал в Монако на встречу с агентом Мино Райолой, представляющим интересы норвежца. Это было подано так, словно обсуждались лишь потенциальные сделки по другим клиентам Райолы – Нуссаиру Мазрауи и Райану Гравенберху из «Аякса». Однако вопрос о будущем Холанда тоже был затронут.

«Бавария» не начинает переговоры с Робертом Левандовским о новом контракте из-за Холанда. Поляк хочет, чтобы клуб внес ясность, так как уже давно ощущает, что сомнения мюнхенского клуба по поводу его будущего связаны с норвежцем.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 25 голов в 27 матчах за «Боруссию» в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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