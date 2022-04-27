Левандовски недоволен словами Салихамиджича о том, что «Бавария» не продаст Роберта летом. В клубе ожидают, что агент игрока подаст запрос на трансфер

недоволен высказываниями спортивного директора «Баварии».

Ранее Хасан Салихамиджич заявил, что нападающий не уйдет из клуба в 2022 году.

Левандовски допускает, что может сменить команду этим летом, поэтому заявление Салихамиджича его разозлило, сообщает Sport Bild.

Кроме того, поляка не устраивает игровая система тренера . Он считает, что из-за нее он не получает столько голевых моментов, сколько мог бы.

При этом Левандовски не выражает свое недовольство публично. На прошлой неделе внутри команды состоялась встреча, на которой Нагельсманн попросил игроков высказаться, если они чем-то недовольны. Левандовски промолчал.

ожидает, что во время переговоров на этой неделе агент футболиста подаст заявку на трансфер.