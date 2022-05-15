«ПСЖ», «Баварии», «Ньюкаслу» и «Бенфике» интересен лучший бомбардир «Штутгарта» Калайджич

Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич привлек внимание ведущих европейских клубов.
Как сообщает Kicker, на лучшего бомбардира команды претендуют «ПСЖ», «Бавария», «Ньюкасл» и «Бенфика». Сам игрок готов сменить клуб.
Контракт 24-летнего австрийца рассчитан до конца следующего сезона, и руководство «Штутгарта» хочет сохранить игрока, заключив новый договор.
За форварда клуб может выручить около 25 млн евро.
В завершившемся сезоне Бундеслиги Калайджич забил 6 раз за 15 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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