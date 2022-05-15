«ПСЖ», «Баварии», «Ньюкаслу» и «Бенфике» интересен лучший бомбардир «Штутгарта» Калайджич

Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич привлек внимание ведущих европейских клубов.

Как сообщает Kicker, на лучшего бомбардира команды претендуют , , и . Сам игрок готов сменить клуб.

Контракт 24-летнего австрийца рассчитан до конца следующего сезона, и руководство хочет сохранить игрока, заключив новый договор.

За форварда клуб может выручить около 25 млн евро.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Калайджич забил 6 раз за 15 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков