«Барселона» может арендовать Лукаку из-за сложностей с покупкой Холанда и Левандовского

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Испании.
По сведениям Diario Sport, «Барселона», столкнувшись с трудностями при попытке приобрести Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд») или Роберта Левандовского («Бавария»), готова рассмотреть вариант с переходом бельгийца.
Советник президента «блауграны» по спортивным вопросам Йорди Кройфф и директор Матеу Алемани уже встречались с Федерико Пасторелло, агентом Лукаку, с целью обсудить трансфер. Рассматривается вариант с арендой, поскольку покупка Лукаку каталонцам не по карману.
Никакой конкретики по этому вопросу пока нет, стороны сперва хотят оценить, как будет разворачиваться ситуация со сменой владельца «Челси».
В текущем сезоне Лукаку, летом перешедший из «Интера», забил 5 голов за 23 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.