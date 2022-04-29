«Барселона» может арендовать Лукаку из-за сложностей с покупкой Холанда и Левандовского

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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Испании.

По сведениям Diario Sport, «Барселона», столкнувшись с трудностями при попытке приобрести Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд») или Роберта Левандовского («Бавария»), готова рассмотреть вариант с переходом бельгийца.

Советник президента «блауграны» по спортивным вопросам Йорди Кройфф и директор Матеу Алемани уже встречались с Федерико Пасторелло, агентом Лукаку, с целью обсудить трансфер. Рассматривается вариант с арендой, поскольку покупка Лукаку каталонцам не по карману.

Никакой конкретики по этому вопросу пока нет, стороны сперва хотят оценить, как будет разворачиваться ситуация со сменой владельца «Челси».

В текущем сезоне Лукаку, летом перешедший из «Интера», забил 5 голов за 23 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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