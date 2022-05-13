Романцев о Fan ID: «Госдуме больше заниматься нечем? Лучше бы государственными делами занимались. Нужно прекратить издевательство над фанатами»

вновь выступил против введения Fan ID.

– Стоит ли болельщикам «Спартака» прервать бойкот на финал [Кубка России]?

– Я вообще считаю, что нужно прекратить это издевательство над болельщиками.

Кто там принимал это, Госдума? Больше заниматься нечем? Они бы лучше государственными делами занимались, а не [приставали] к людям, которые искренне хотят посмотреть футбол. Они всего-навсего требуют хлеба и зрелищ. А зрелище запрещать и ставить им штамп какой-то – я считаю, это неправильно.

Решает каждый для себя, наверное, но все-таки я на стороне болельщиков, – сказал бывший тренер «Спартака».

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб