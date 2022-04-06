Fan ID на 7 стадионах планируют запустить с 1 июля, еще на 10 – с 1 декабря («РБ Спорт»)

ведет подготовку к внедрению системы идентификации болельщиков.

По информации «РБ Спорт», Министерство спорта подготовило план введения в эксплуатацию новых систем контроля доступа (СКД) на стадионы, интегрированных с Fan ID.

В апреле ведомство намерено заключить контракты с исполнителями работ на 17 аренах, а с 1 июня начнутся закупка и установка оборудования, подготовка программного обеспечения, а также интеграция с Fan ID на семи стадионах. С 1 июля планируются проведение аттестации и испытаний СКД и ввод в эксплуатацию.

Еще на 10 стадионов необходимый инструментарий будет поставляться с 1 ноября, ввод системы контроля доступа в таком случае ожидается с 1 декабря.

Подчеркивается, что дорожная карта утверждена только и вынесена на обсуждение, в том числе с РФС и . Таким образом, сроки могут измениться.