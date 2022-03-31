Депутат Журова о Fan ID: «Правительство с июня решит, вводить его или нет. Если у силовых структур будут сигналы, что где-то небезопасно, то, наверное, систему внедрят»

Светлана Журова прокомментировала введение Fan ID в России.

– Закон о Fan ID еще никто не назначал. Я миллион раз объясняла прочтение закона. Правительство с июня месяца решит, вводить или не вводить паспорт болельщика. Фанаты уже приняли решение, что правительство должно назначить его уже с июня, но давайте посмотрим, как решит правительство.

Я не могу сказать точно, с уверенностью, что Fan ID будет работать уже с июня. И месяц назад тоже не могла бы вам это сказать и дать руку на отсечение, что с июня он будет работать.

Поймите, что силовые структуры тоже будут принимать решение. Если у них будут свои сигналы, что где-то небезопасно или еще что-то, то, наверное, систему внедрят. Закон именно с этой точки зрения наделял правительство такими полномочиями. Когда по каким-то причинам небезопасно быть без паспорта болельщика или когда это требование международных федераций.

Закон звучит следующим образом: наделить правительство РФ правом самим определять, нужен Fan ID или нет. В законе нет прямого указания, что система должна быть введена. Так не звучало! Это отсылочная норма к тому, что правительство может наделяться такими полномочиями. Раньше по таким вопросам надо было принимать отдельный закон в Госдуме.

– Болельщики задаются вопросом до сих пор – зачем нам Fan ID? Вы поддержали этот закон, нажали на кнопочку «да». Можете объяснить?

– Еще раз объясняю: чтобы каждый раз не «нажимать нам на кнопочку», когда у нас проводят те или иные соревнования, нужен Fan ID. Чтобы не рассматривать каждый раз в трех чтениях, не делать новые законы, полгода принимать их, мы просто одним законопроектом наделили правительство самому определять, когда вводить систему, а когда нет.

Я именно за это голосовала! Не было прямой нормы, что Fan ID введется с июня месяца. Ее там нет просто и не было никогда.

Надо читать закон: правительство наделяется полномочиями. Когда надо будет ввести – введут. Будет это или нет – вопросы к правительству, – сказала депутат Госдумы.