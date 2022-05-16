«Реал» уверен, что Мбаппе перейдет. С ним устно договорились о 5-летнем контракте на 25 млн евро, бонус – 100 млн

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«Реал» уверен в переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» этим летом.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, мадридский клуб сохраняет уверенность в том, что нападающий летом присоединится к команде, хотя «ПСЖ» по-прежнему пытается убедить Килиана остаться.

Ранее «Реал» устно договорился с Мбаппе о 5-летнем контракте на 25 млн евро в год. Также в соглашении предусмотрен подписной бонус размером в 100 млн евро. Эта договоренность остается в силе, и «Реал» надеется, что скоро закрепит ее документально.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает, что сейчас «Мадрид» смотрит на переговоры с французом более оптимистично, чем когда-либо. В последние несколько дней стороны контактировали, и итог общения описывается как «положительный» – в том числе и в вопросе по имиджевым правам.

Вчера Мбаппе объявил, что сообщит о решении по будущему до сбора сборной Франции, который начнется 28 мая.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 36 голов и отдал 21 передачу в 44 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до июня этого года.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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