На Мбаппе и его семью давят, чтобы убедить остаться в «ПСЖ». Килиан уверен, что должен уйти в «Реал» (Marca)

На Килиана Мбаппе очень давят, чтобы убедить его остаться в .

Как утверждает Marca, нападающий в последнее время живет под колоссальным давлением. Он и его семья получают звонки от президента Франции Эммануэля Макрона, им звонят из Катара и из , с которой у Мбаппе не самые теплые отношения.

Килиан опасается за свою семью, в особенности – за младшего брата Этана, который играет за академию «ПСЖ» и хочет дебютировать в основе. Несмотря на все это, Мбаппе убежден, что должен перейти в .

Мадридский клуб готовит для Килиана презентацию исторического масштаба. Не исключено, что заполняемость «Сантьяго Бернабеу» на этом мероприятии будет рекордной.

В этом сезоне 23-летний форвард забил 35 голов и отдал 19 передач в 44 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до июня этого года.

Полную статистику футболиста сборной Франции можно изучить здесь.

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