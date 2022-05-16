Мбаппе о будущем: «Решение почти принято. Cкоро все узнаете»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе принял решение о своем будущем.

Об это форвард «ПСЖ» объявил во время церемонии вручения награды лучшему футболисту сезона Лиги 1.

«Не могу говорить о своем будущем, но скоро вы все узнаете. Все почти решено. Сейчас неподходящий момент, но да, решение почти принято.

Я официально объявлю о своем решении перед тем, как присоединюсь к сборной Франции», – сказал Мбаппе.

Сбор национальной команды Франции начнется 28 мая.

Ранее неоднократно сообщалось, что нападающий может перейти в «Реал».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные