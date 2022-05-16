Мбаппе о будущем: «Решение почти принято. Cкоро все узнаете»

принял решение о своем будущем.

Об это форвард объявил во время церемонии вручения награды лучшему футболисту сезона Лиги 1.

«Не могу говорить о своем будущем, но скоро вы все узнаете. Все почти решено. Сейчас неподходящий момент, но да, решение почти принято.

Я официально объявлю о своем решении перед тем, как присоединюсь к сборной Франции», – сказал Мбаппе.

Сбор национальной команды Франции начнется 28 мая.

Ранее неоднократно сообщалось, что нападающий может перейти в .

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