Мбаппе склоняется к уходу из «ПСЖ». Его окружение встретится с боссами «Реала» на следующей неделе

по-прежнему не решил, где продолжит карьеру.

Как пишет L’Équipe, ссылаясь на окружение футболиста, нападающий склоняется к уходу из «ПСЖ».

RMC Sport утверждает, что на следующей неделе состоится встреча между людьми, входящими в окружение Мбаппе, и руководством .

Вчера Le Parisien сообщил, что Мбаппе согласовал новый контракт с «ПСЖ» сроком до 2024 года. Вскоре после публикации этого инсайда мать футболиста выступила с опровержением: «Нет никакого принципиального соглашения ни с , ни с другим клубом».

В этом сезоне 23-летний форвард забил 35 голов и отдал 19 передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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