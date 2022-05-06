Мбаппе склоняется к уходу из «ПСЖ». Его окружение встретится с боссами «Реала» на следующей неделе

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе по-прежнему не решил, где продолжит карьеру.

Как пишет L’Équipe, ссылаясь на окружение футболиста, нападающий склоняется к уходу из «ПСЖ».

RMC Sport утверждает, что на следующей неделе состоится встреча между людьми, входящими в окружение Мбаппе, и руководством «Реала».

Вчера Le Parisien сообщил, что Мбаппе согласовал новый контракт с «ПСЖ» сроком до 2024 года. Вскоре после публикации этого инсайда мать футболиста выступила с опровержением: «Нет никакого принципиального соглашения ни с «ПСЖ», ни с другим клубом».

В этом сезоне 23-летний форвард забил 35 голов и отдал 19 передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные