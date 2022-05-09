Мбаппе в Мадриде посетил ресторан вместе с Хакими. Президент «ПСЖ» тоже в столице Испании

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Ванда Метрополитано Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил Мадрид.

Как передает As, сегодня французский футболист был замечен у одного из ресторанов в столице Испании. Он пообедал с защитником парижан Ашрафом Хакими и его братом, а также еще двумя спутниками.

Отмечается, что футболистам «ПСЖ» предоставлен отдых до среды. Также Мадрид посетил президент парижан Нассер Аль-Хелайфи – он поучаствовал в мероприятии Ассоциации европейских клубов на «Ванда Метрополитано».

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