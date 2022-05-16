Клейменов об 1:1 с «Зенитом»: «Хотелось сатисфакцию получить, но она пока отложена»

оценил ничью с «Зенитом» (1:1).

Член совета директоров красно-белых высказался после матча 29-го тура .

«Хороший матч, удовольствие получил. Очень принципиальный, важный матч. Хотелось сатисфакцию получить, сами знаете за что (в первом круге «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1 – прим. Sports.ru). Но она пока отложена.

Безусловно, «Зенит» — сильнейшая команда РПЛ на данный момент. И по составу, и по игре. С этим бессмысленно спорить. Поэтому они и выигрывают чемпионат.

Когда появится конкурент? Я не Ванга, чтобы знать», — сказал Клейменов.

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