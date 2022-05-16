Ваноли о ничьей с «Зенитом»: «Очередной шаг вперед для «Спартака». Показали, что разница между нами не такая большая, как в 1-м круге»

отметил прогресс «Спартака» в матче с «Зенитом».

Сегодняшний матч в Москве завершился со счетом 1:1. В первом круге «Зенит» дома разгромил «Спартак» – 7:1.

«Пообщался с ребятами и поблагодарил их, они провели хороший матч. Эта игра стала для нас очередным шагом вперед. В таких матчах часто приходится терпеть, и нам это удалось.

Ребята показали, что между «Спартаком» и «Зенитом» нет такой большой разницы, как это было в первом круге», – сказал тренер красно-белых.

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