Малком и Вендел заявили, что останутся в «Зените» на следующий сезон

Малком и Вендел не собираются уходить из «Зенита».

После матча 29-го тура против «Спартака» (1:1) оба футболиста получили вопрос о том, останутся ли они в «Зените» на следующий сезон. И Малком, и Вендел ответили: «Конечно».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В этом сезоне он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 передач.

присоединился к сине-бело-голубым в октябре 2020-го. На его счету 4 гола и 5 передач в 35 матчах за во всех турнирах. Вчера появилась информация об интересе к 24-летнему центральному полузащитнику со стороны «Севильи», «Бетиса» и «Сосьедада».

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