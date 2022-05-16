Быстров о пенальти «Зенита»: «Те, кто считает, что его не было, не разбираются в футболе, их мнение не учитывается. Если не фол, то что это?»

уверен в правильности назначения пенальти в матче «Спартак» – «Зенит» (1:1).

На 92-й минуте игры 29-го тура хавбек петербуржцев упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем , вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти, который реализовал Андрей Мостовой.

«Те, кто считает, что пенальти не было, не разбираются в футболе, их мнение не особо учитывается.

Ерохин первый на мяче. Некоторые кричали, что Селихов добрался до мяча. Он снес Ерохина. Это был фол в пользу «Спартака».

Судья сосредоточен на игре, он видит, что Ерохин проталкивает мяч и Селихов врезается в него. Если не фол, то что это?» – заявил бывший игрок «Зенита» и .

Судья забрал у «Зенита» чистый гол и поставил спорный пенальти. А ведь мог просто не свистеть раньше времени

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