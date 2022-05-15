Комитет по этике не может наказать Зарему за высказывания: «Она не является субъектом футбола, это мнение обычного человека»

по этике РФС не накажет за ее высказывания.

«Если она не занимает никакой должности в «Спартаке» – она не является субъектом футбола.

Если она не является субъектом футбола, то никакая жалоба не может быть рассмотрена. Это мнение обычного человека», – сказал руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев.

После матча с «Зенитом» (1:1) супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна назвала судей «холуями у газпромовского руководства, исполняющими заказ».

Судья забрал у «Зенита» чистый гол и поставил спорный пенальти. А ведь мог просто не свистеть раньше времени

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