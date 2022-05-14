Дюков о полиграфе: «Желательно избегать, но это возможность для судьи оправдаться и доказать, что он беспристрастен»

Президент РФС Александр Дюков оценил использование детектора лжи в РПЛ.

– Недавно вы получили письмо от арбитра с просьбой рассмотреть высказывания Ашота Хачатурянца в комитете по этике РФС.

– РФС продолжает проверку. Пока проверка не завершена, я бы не хотел давать комментарий.

– Нужен ли полиграф для проверки судей?

– Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Желательно избегать применения полиграфа.

В данном случае речь не идет о том, что РФС заставляет каких-то судей проходить проверку на полиграфе. Наоборот, это проверка осуществляется по инициативе судей.

Когда судья работает на каком-то матче и по результатам этого матча возникает большое количество вопросов, которые заставляют сомневаться в его объективности, то, естественно, возникает вопрос, в том числе у судейского комитета и судейского департамента: можно ли такому судье доверять?

В данном случае полиграф – это возможность для судьи дать ответ на этот вопрос и доказать, что он был абсолютно объективен. Да, может, он совершил ошибки, но мы все ошибаемся.

Поэтому я смотрел бы на полиграф как на возможность для судьи оправдаться и доказать, что он честен, объективен и беспристрастен. А ошибки… Все мы ошибаемся, ошибки мы прощаем.

– Что с Fan ID?

– У меня нет для вас новой информации. Как вы знаете, работу над этим проектом ведет правительство РФ, а именно министерство цифровых технологий и министерство спорта.

Что касается РФС и РПЛ, то мы дали свои предложения, которые направлены на то, чтобы сделать получение Fan ID удобным и прозрачным. Ряд наших предложений уже принят, по другим мы ждем комментария, – сказал Дюков.

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