Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров выступил против проверки арбитров на полиграфе.

– Как вам стиль работы по отношению к судьям? Полиграфы, критика в СМИ, отстранение Вилкова и Еськова.

– Тут нужен по каждому пункту отдельный разговор. К проверкам судей на полиграфах отношусь крайней негативно. Ты лучше вызови его [арбитра], сам поговори! Ты же руководитель, психолог, сам все поймешь.

Судья – преступник, что ли? Что за унижение личности! С такими методами можно идти уголовниками рулить, а тут публичные люди. Тем более у всех разная психика, мало ли что. Так относиться к своим сотрудникам просто нельзя, и все.

Резко высказываться – это пусть, но тогда надо пойти и сделать что-то. Нужно видеть не только ошибки судей, но и находить их причины. Нужно проводить работу по предотвращению этих ошибок. Отстранить пару человек – это не работа.

Я не знаю причин, по которым убрали Вилкова и Еськова. Да, было много предупреждений, но по такому принципу можно еще несколько фамилий назвать. Почему они еще судят?

Считаю, если и убирать людей, то тогда в конце сезона – по рейтингу. Чтобы было понятно и аргументировано. А так получается – кого-то отстраняют, а кого-то нет. Все очень субъективно.

Знаешь, у меня в свое время был случай. Один очень серьезный человек в нашем футболе после игры сказал: «Ты у меня закончишь!». Я ответил: «Слышь, ты что сделал, чтобы я начал, чтобы решать, когда я закончу?» Вот тут также можно ставить вопрос.

– Российских судей сейчас откровенно уничтожают в : посылают, называют дерьмом. Как это исправить?

– Меня как-то Егор Титов обозвал боровичком, я на следующий день ответил ему в интервью. Мог себе это позволить.

Сейчас парни будто в вакууме, им не дают высказываться. Значит, руководитель должен выступать, защищать. Это тоже твоя работа – поддерживать имидж судьи.

Был у нас уже опыт, когда приглашали иностранцев судить. Клубы быстро поняли, что мы ни в чем им не уступаем, – сказал Захаров.