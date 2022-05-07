Матюнин подаст в суд на «РБ Спорт» и журналиста Егорова из-за информации о том, что арбитр не прошел проверку на полиграфе (Иван Карпов)

Арбитр РПЛ Алексей Матюнин подаст в суд на журналиста .

По информации инсайдера Ивана Карпова, Матюнин готовит иск в суд к изданию «Рейтинг Букмекеров» и конкретно к журналисту Сергею Егорову. Поводом для этого послужила опубликованная на сайте новость о том, что судья не прошел проверку на детекторе лжи.

Сообщается, что Матюнин после выхода публикации связывался с Егоровым и просил Сергея предоставить доказательства опубликованной под его фамилией информации. Тот заявил, что не может раскрыть свои источники.

«Мне действительно вчера звонил господин Матюнин или тот, кто им представился – разговор длился недолго, я вел его запись – на тот случай, если собеседник планирует впоследствии что-либо написать от моего имени. Как известно, РФС проводит внутреннюю проверку работы арбитра Матюнина – ждем ее результаты», – сказал Егоров.

По неподтвержденной информации, арбитр все же прошел проверку на полиграфе. Утверждается, что Матюнин готов пройти эту процедуру еще раз, а сам сеанс записать на камеру.

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