Игонин о матче «Спартак» – «Зенит»: «Не думаю, что счет 7:1 возможен. Для красно-белых это шанс доказать, что они сильнее»

высказался перед матчем «Спартак» – .

«Не думаю, что возможно повторение счета 7:1, как в первом круге.

Трудно сказать какой матч будет с точки зрения качества футбола, но надеюсь игра получится эмоциональной.

Понятно, что все пытаются раскрутить историю противостояния со «Спартаком», но интриги никакой нет. Красно-белые уже давно не претендуют на высокие места.

Для «Спартака» грядущий матч – это событие, возможность доказать, что команда сильнее «Зенита», – сказал бывший футболист «Зенита».

примет «Зенит» 15 мая, начало – в 16:30 по московскому времени.

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