Игонин о матче «Спартак» – «Зенит»: «Не думаю, что счет 7:1 возможен. Для красно-белых это шанс доказать, что они сильнее»

Алексей Игонин высказался перед матчем «Спартак» – «Зенит».
«Не думаю, что возможно повторение счета 7:1, как в первом круге.
Трудно сказать какой матч будет с точки зрения качества футбола, но надеюсь игра получится эмоциональной.
Понятно, что все пытаются раскрутить историю противостояния со «Спартаком», но интриги никакой нет. Красно-белые уже давно не претендуют на высокие места.
Для «Спартака» грядущий матч – это событие, возможность доказать, что команда сильнее «Зенита», – сказал бывший футболист «Зенита».
«Спартак» примет «Зенит» 15 мая, начало – в 16:30 по московскому времени.
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