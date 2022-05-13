Далер Кузяев: «Спартак» – принципиальный соперник, раздражитель. Даже когда нет задач – «Зенит» свою выполнил, они ни на что не претендуют»

назвал «Спартак» принципиальным соперником для «Зенита».

– «Спартак» – «Зенит», предпоследний тур чемпионата, ситуация, когда обе команды не ставят глобальных задач, потому что турнир уже завершается. Есть ли желание сыграть еще больше в атаку, более открыто?

– Считаю, что будем играть так же, как и всегда, не будем придумывать что-то новое. Считаю, в последних матчах игра нам давалась, действовали довольно успешно.

«Спартак» – принципиальный соперник, хороший раздражитель. Даже когда нет турнирных задач – мы свою выполнили, «Спартак» ни на что не претендует. Думаю, будет хорошая игра, и болельщикам понравится.

– В предыдущих чемпионатах вы всегда забивали, хотя и не очень много, у вас амплуа такое, в этом – еще ни разу не удалось. Есть ли у вас цель или мечта отличиться в матче именно против «Спартака»?

– Согласен, да, в предыдущих забивал, в этом, к сожалению, пока не получилось. Но в Лиге чемпионов я отличился (улыбается). Конечно, хотелось бы забить «Спартаку».

Помню свой первый сезон за «Зенит», когда дома сумел поразить ворота «Спартака». Очень памятное для меня событие, воспоминание. Конечно же, хочу забить в воскресенье. Но в первую очередь надеюсь, что возьмем три очка и порадуем наших болельщиков, – сказал полузащитник .

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