Андрей Аршавин: «Спартак» не спасет сезон победой над «Зенитом», а победой в Кубке – спасет»

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит».
«Зенит» будет играть в оптимальном составе, приедет спокойно – ничего не давит. Позиция от результата не изменится.
Для «Спартака» этот матч был бы важнее, если бы не вышли в финал Кубка. Престижно выиграть в таком матче, особенно для «Спартака», но главный их матч впереди. За этот матч, даже если проиграют, их никто не осудит – если выиграют финал.
Победой над «Зенитом» «Спартак» не спасет сезон, а победой в Кубке – спасет», – сказал бывший капитан «Зенита» в эфире телеканала «Матч Премьер».
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