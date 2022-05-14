Андрей Аршавин: «Спартак» не спасет сезон победой над «Зенитом», а победой в Кубке – спасет»

поделился ожиданиями от матча – «Зенит».

«Зенит» будет играть в оптимальном составе, приедет спокойно – ничего не давит. Позиция от результата не изменится.

Для «Спартака» этот матч был бы важнее, если бы не вышли в финал Кубка. Престижно выиграть в таком матче, особенно для «Спартака», но главный их матч впереди. За этот матч, даже если проиграют, их никто не осудит – если выиграют финал.

Победой над «Зенитом» «Спартак» не спасет сезон, а победой в Кубке – спасет», – сказал бывший капитан в эфире телеканала «Матч Премьер».

Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK