Романцев о «Зените»: «Не вижу его безоговорочным лидером. «Спартаку», «Динамо» и ЦСКА нужно поверить в себя»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о 4-м подряд чемпионстве «Зенита».
«Сказывается ли отрицательно на чемпионате гегемония «Зенита»? Скорее всего, да. Но я не вижу, что «Зенит» безоговорочный лидер. Нужно поверить в себя «Динамо», ЦСКА, «Спартаку»... А «Локомотив», считаю, развалили, убрав Семина.
Так вот, если эти клубы станут играть против «Зенита» с позиции силы, то с ним можно бороться», – сказал Романцев.
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