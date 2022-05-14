Карло Анчелотти: «У Азара будет игровое время в следующем сезоне. У него есть определенный уровень»

, вероятно, останется в «Реале» в следующем сезоне.

«Я не говорил об Азаре, потому что его план довольно ясен.

Думаю, у него есть большая мотивация, потому что последние годы для него не были хорошими, а ему нужно демонстрировать свой уровень.

Полагаю, у него будут игровые минуты в следующем сезоне. У него есть определенный уровень, будет много игр, ротация, которой было не так много в этом сезоне», – сказал главный тренер .

Эден в этом сезоне отдал 1 голевой матч в 17 матчах . Его статистика – здесь.

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