Карло Анчелотти: «У Азара будет игровое время в следующем сезоне. У него есть определенный уровень»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Эден Азар, вероятно, останется в «Реале» в следующем сезоне.

«Я не говорил об Азаре, потому что его план довольно ясен.

Думаю, у него есть большая мотивация, потому что последние годы для него не были хорошими, а ему нужно демонстрировать свой уровень.

Полагаю, у него будут игровые минуты в следующем сезоне. У него есть определенный уровень, будет много игр, ротация, которой было не так много в этом сезоне», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Эден в этом сезоне отдал 1 голевой матч в 17 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные