«Реал» хочет отдать Азара в аренду, чтобы он набрал форму. Эден может согласиться ради игры на ЧМ

Полузащитник Эден Азар может покинуть летом.

По информации As, мадридцы хотят, чтобы футболист набрал хорошую форму и вернулся на тот уровень, на котором выступал за «Челси». Поскольку в случае возможного перехода форварда Килиана Мбаппе Азар не сможет получать достаточный объем практики в «Реале», его надеются отправить на сезон в аренду.

Если Эден сможет уверенно заиграть в другой команде, «Реал» будет рассматривать возможность его продажи.

Также испанский клуб хотел бы сократить расходы на зарплаты – а 31-летний игрок получает около 15 млн евро в год. При этом подчеркивается, что желающих арендовать Азара на условиях полной компенсации этой суммы будет немного.

Самого футболиста подтолкнуть к переходу и соответствующим уступкам может желание попасть на .

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.