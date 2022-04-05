Тибо Куртуа: «Азар еще многое может дать «Реалу». Я верю в него»

Тибо Куртуа поддержал партнера по «Реалу» Эдена Азара.
Бельгийский вингер нечасто выходил на поле в этом сезоне из-за травм. В конце марта он перенес операцию и может пропустить остаток сезона.
«Азар – очень полезный для нас игрок. Я знаю, что он в хорошем расположении духа, и самое главное, чтобы он успешно восстановился и хорошо начал предсезонку.
Он бы хотел сыграть здесь [в Лондоне против «Челси»], потому семь лет отыграл за этот клуб.
Я уверен, что он еще многое может дать «Реалу». Я верю в него», – сказал вратарь «Мадрида».