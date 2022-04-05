Тибо Куртуа: «Азар еще многое может дать «Реалу». Я верю в него»

поддержал партнера по «Реалу» .

Бельгийский вингер нечасто выходил на поле в этом сезоне из-за травм. В конце марта он перенес операцию и может пропустить остаток сезона.

«Азар – очень полезный для нас игрок. Я знаю, что он в хорошем расположении духа, и самое главное, чтобы он успешно восстановился и хорошо начал предсезонку.

Он бы хотел сыграть здесь [в Лондоне против ], потому семь лет отыграл за этот клуб.

Я уверен, что он еще многое может дать «Реалу». Я верю в него», – сказал вратарь .