Брат Азара: «Эден не уйдет из «Реала», пока не докажет, что он там сильнейший. Он сделает все для этого»

Эден Азар не уйдет из «Реала», пока не докажет, что он лучший игрок клуба.
Об этом рассказал брат Эдена Кильян.
«Он не уйдет, пока не докажет, что он там сильнейший. Он доказывал это в каждом клубе, в котором играл, и, по моему мнению, он не хочет уходить.
Не думаю, что он планирует уйти. Но если президент клуба захочет, чтобы он ушел, если Эден поймет, что у него больше не будет шансов играть, то тогда он вряд ли останется.
Но могу заверить: Эден сделает все, чтобы доказать, что он лучший игрок «Реала», – заявил хавбек «Моленбека».