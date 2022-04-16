Брат Азара: «Эден не уйдет из «Реала», пока не докажет, что он там сильнейший. Он сделает все для этого»

не уйдет из , пока не докажет, что он лучший игрок клуба.

Об этом рассказал брат Эдена Кильян.

«Он не уйдет, пока не докажет, что он там сильнейший. Он доказывал это в каждом клубе, в котором играл, и, по моему мнению, он не хочет уходить.

Не думаю, что он планирует уйти. Но если президент клуба захочет, чтобы он ушел, если Эден поймет, что у него больше не будет шансов играть, то тогда он вряд ли останется.

Но могу заверить: Эден сделает все, чтобы доказать, что он лучший игрок «Реала», – заявил хавбек «Моленбека».