Танасиевич об отстранении России: «Это политика. Помните, как Югославию дисквалифицировали за полторы недели до Евро в 92-м? УЕФА и ФИФА – давно не просто спорт»

высказался об отстранении российских команд.

– забанил Россию на ближайший сезон. Как вы относитесь к такому решению?

– Это все политика. Поверьте, я знаю о чем говорю. Мы прошли все это в 90-х. Вы же помните, как в 1992 году Югославию дисквалифицировали за полторы недели до чемпионата Европы?

Так что УЕФА и – давно не просто спорт. И он никогда не будет отдельно от политики. Это жизнь, ничего с этим не поделать. Упали, сейчас поднимаемся. Подождем год, появятся новые игроки. Главное, чтобы футбол не останавливался.

– Сейчас некоторые предлагают бросить Европу и перейти в Азию. Стоит ли?

– Я подождал бы. Не говорю, что там со всем слабо. Просто это не те эмоции. А футбол – это эмоции, радость болельщиков, просмотры матчей вживую, – сказал бывший защитник , ныне занимающий пост скаута клуба по Восточной Европе.

Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков