Чеферин о санкциях УЕФА против России: «Футбол стал одним из проигравших. Пытаемся внести вклад в обеспечение мира на континенте»

Президент УЕФА объяснил причины санкций в отношении России.

Ранее УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков на следующий сезон, а сборную России – от участия в ближайшей Лиге наций.

«Когда УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, главной была безопасность. В такой ситуации футбол является победителем.

Когда УЕФА отказался от своих традиций и покинул свою зону комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл от этого.

Когда УЕФА применяет санкции, он пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте. Это опасный прецедент, но в данном случае причина важнее всего остального.

Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда игроки, тренеры и болельщики не могут ничего поделать со своей страстью и с их мечтами, это разбивает мне сердце», – сказал во время конгресса УЕФА.

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