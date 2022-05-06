Депутат Пайкин о переходе РФС в Азию: «Правильное решение. Израиль в свое время перешел в УЕФА по схожим причинам»

В Госдуме поддержали идею о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Такое решение, если оно будет принято, говорит о гибкости РФС и его желании вывести российский футбол из изоляции. Участие в турнирах крайне важно для спортсменов, позволяет держать их в профессиональном тонусе, открывать новые имена, совершенствовать тренерскую работу.
Так что, думаю, это будет правильное решение. Тем более что прецедент уже создан: в свое время Израиль перешел из Азиатской конфедерации футбола в УЕФА по схожим причинам», – заявил депутат Госдумы, член комитета по спорту Борис Пайкин.
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