Депутат Пайкин о переходе РФС в Азию: «Правильное решение. Израиль в свое время перешел в УЕФА по схожим причинам»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС сборная Израиля по футболу Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Р-Спорт Борис Пайкин Футбол

В Госдуме поддержали идею о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Такое решение, если оно будет принято, говорит о гибкости РФС и его желании вывести российский футбол из изоляции. Участие в турнирах крайне важно для спортсменов, позволяет держать их в профессиональном тонусе, открывать новые имена, совершенствовать тренерскую работу.

Так что, думаю, это будет правильное решение. Тем более что прецедент уже создан: в свое время Израиль перешел из Азиатской конфедерации футбола в УЕФА по схожим причинам», – заявил депутат Госдумы, член комитета по спорту Борис Пайкин.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные