Депутат Пайкин о переходе РФС в Азию: «Правильное решение. Израиль в свое время перешел в УЕФА по схожим причинам»

В Госдуме поддержали идею о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Такое решение, если оно будет принято, говорит о гибкости и его желании вывести российский футбол из изоляции. Участие в турнирах крайне важно для спортсменов, позволяет держать их в профессиональном тонусе, открывать новые имена, совершенствовать тренерскую работу.

Так что, думаю, это будет правильное решение. Тем более что прецедент уже создан: в свое время перешел из конфедерации футбола в по схожим причинам», – заявил депутат Госдумы, член комитета по спорту Борис Пайкин.

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