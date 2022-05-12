рассказал о своей коллекции олимпийских значков.

– Ты завел телеграм-канал, где уже целая галерея винтажных значков. Эта страсть – от дяди?

– Да, он собирает значки клубов АПЛ. А с отцом я в детстве посещал магазин напротив дворца спорта в Сокольниках – там папа обменивался значками.

Мне тоже захотелось собирать, но только футбол – это однообразно. Вначале думал сконцентрироваться на хоккее: купил несколько знаков из НХЛ и парочку с чемпионатов мира – раньше же, например, вместо аккредитаций давали значки, где написано «Пресса», «Участник» и так далее. Самый старый хоккейный у меня – 1963 года.

А потом увидел у дяди пару олимпийских значков (которые тоже заменяли аккредитации) – он взял их просто так, за недорого, на продажу. А мне они понравились, и потом сам уже на eBay один значок за доступную мне цену купил – по-моему, Рим-1960. Заказал еще два-три и уже рассказал дяде. Теперь вместе обсуждаем новые приобретения.

– Сколько стоит обычный значок?

– Есть и за 60 тысяч долларов, суперредкие. Это, скажем, с Олимпиады 1924 года в Шамони. С ленточкой, такие нереально найти.

Я беру все-таки за адекватные деньги. Мой максимум – 1750 евро. За эту сумму купил значок Олимпиады в Берлине 1936 года. Но это необычный знак: к нему добавлена красная розетка – он не был выпущен, лежал в берлинском архиве, потому что перед Олимпиадой решили удешевить производство официальных знаков и убрали эти розетки. Поэтому у меня эксклюзив. Наткнулся на него на одном аукционе – как этот значок туда попал, не знаю.

– Сколько всего значков в коллекции?

– 36 олимпийских и в районе 15 хоккейных.

– Что черпаешь для себя в коллекционировании?

– Здорово прикасаться к истории через такие атрибуты. А помимо исторической значимости значки еще и очень красивые, ими хочется любоваться. Поэтому мне никогда не понять современной тяги к NFT – скупают за бешеные деньги картинки, которые никогда не пощупать, а фишка только в уникальности. Мне не нравятся эти истории. Значки – не такая популярная тема, а вот меня завлекло. Может, нынешнему поколению это и не близко, но годам к 40-50 тоже начнут что-то собирать.

Кстати, китайцы этим активно заинтересовались. Они вообще могут без раздумий потратиться, если есть деньги: «Крутой редкий значок у тебя? Куплю!» Для меня коллекционирование – в том числе возможность открывать что-то новое. Пока ищу значки или готовлю пост, узнаю интересные факты о тех или иных Играх, – рассказал вратарь .

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