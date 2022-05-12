Лещук о дочерях: «Хочу, чтобы они занимались спортом, не сидели без дела. Помню своих ровесников: кто курил, кто пил после школы. А я шел на тренировку. Где я, где они?»

рассказал, почему хочет, чтобы его дочки занимались спортом.

– В 20 лет у тебя родился первый ребенок. Это же очень рано.

– У меня взрослая жизнь началась рано – погулял я недолго. А сейчас погулять лучше с командой в конце сезона, если будет повод.

– Ты уже говорил про ответственность – а помнишь время, когда ее не было?

– Да, я рано стал жить на базе и делал что хотел: не было родителей с указаниями. Уезжал с базы, когда хотел, вечером шел в кино, ни у кого не спрашивая.

– Ты постил дочек в центре художественной гимнастики Винер. Хотел бы для них спортивной карьеры?

– Жена хочет. Я хочу, чтобы они просто занимались спортом, не сидели без дела. Хотя бы до 15 лет. И чтобы ничего не мешало учебе. А вот пока нет школы, спорт по-любому нужен. И нагрузка, и не занимается ерундой ребенок. Спорт – это дисциплина. Помню своих ровесников: кто курил, кто пил после школы. А я шел на тренировку. Где я, где они?

При этом, когда меня отдавали в футбол, мама была против. Но отец прямо бредил – и хорошо, что у меня получилось. Я один из тысячи ребят в «Динамо», кто попал в основной состав. Задумываюсь: а сколько их не попадает – и при этом остаются без школьных знаний, института?

И к разговору о детях. Гимнастика – это гибкость, это полезно. Но в будущем финансово себя не обеспечишь, даже если выиграешь Олимпиаду. Потом тебе исполнится 20, про тебя все забудут, будут смотреть на новых.

У меня есть знакомая гимнастка, она тренирует. Это то, для чего они всю молодость горбатились, с утра до вечера занимались, убивались? Чтобы стать потом тренером, а на полке лежала медаль? Ладно, медаль хорошо, особенно олимпийская – но их ведь получат две-три девчонки из миллиона.

У дочки сейчас были сборы, на них приезжали девочки из Лос-Анджелеса – специально к Винер. И со всех городов России приезжают. Родители бредят этим светлым будущим, – сказал вратарь .

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