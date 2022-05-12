Игорь Лещук: «Дасаев звал в «Спартак», когда мне было 11-12 лет. Я решил остаться в «Динамо»

рассказал, что мог оказаться в академии в детстве.

– Мечта провести за «Динамо» всю жизнь остается?

– Я тут с 9 лет. Вырос на «Динамо», так что это была судьба. И никогда не хотел уходить – когда мне было лет 11-12, к отцу подошел Дасаев, его кумир, и позвал меня в «Спартак». Отец был очень горд. Спросил у меня: «Что скажешь? Против тебя не пойду». Я сказал, что останусь в «Динамо».

Хочу провести здесь хорошую карьеру: основным вратарем, бороться за первые места, за высокие стадии еврокубков, а может, и за сами еврокубки. И, конечно, затем попробовать себя в Европе.

– Прямо стремишься в Европу?

– Я бы съездил, посмотрел, как все там устроено. Больше всего хочется в Англию. Может, там все не заладится, не потяну уровень и нагрузки – но, пока не съезжу, не пойму, – отметил вратарь .

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