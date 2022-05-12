Лещук о первой машине: «Opel Insignia. Когда появилась зарплата, сразу начал откладывать: из 30 тысяч на жизнь оставлял 10. Хватало, жил-то на базе»

Вратарь рассказал об увлечении автомобилями.

– Еще одно из миллиона твоих хобби – машины. Помнишь первую?

– Да, Opel Insignia. Долго на нее копил. Когда появилась зарплата, сразу начал откладывать: из 30 тысяч на жизнь оставлял 10. Хватало, жил-то на базе, рано решил стать самостоятельным.

Помогло еще, что за победу в молодежном первенстве – а я был основным вратарем – заплатили хорошие премиальные. Мне тогда еще и 18 не исполнилось.

– Как увлекся автомобилями?

– Думаю, потому, что у нас в семье их никогда не было. Свою машину мама купила, наверное, даже позже меня. У отца до сих пор нет прав. Автомобиль был только у деда – сначала «Волга», потом «Жигули». У него и учился водить на механике, экзамены без проблем сдал.

– Opel был подержанным?

– Нет, из автосалона. Я лучше возьму машину попроще, но новую и свою, чем крутую модель, но неизвестно в каком состоянии. Спустя четыре года решил ее поменять – и, как назло, полетел поршень, а гарантия уже закончилась. Пришлось чинить.

С помощью трейд-ина взял вместо «Инсигнии» Volkswagen Teramont. Мне тогда нравилась BMW X7 – но казалась слишком дорогой. А через год получилось договориться с салоном о скидке, и все-таки купил.

Люблю заниматься модификацией машины: вначале сделал ее двухцветной – черно-белой, сейчас переклеил в необычный черно-зеленый, поставил на потолок «звездное небо» и сделал свою эмблему.

– Ты же фанат ретро-авто?

– Да, очень нравятся многие модели, особенно американские. Люблю читать о них, смотреть тематические обзоры. Очень хотелось бы когда-нибудь приобрести Chevrolet Bel Air, но доставка в Россию и реставрация стоят дорого.

– Не думал купить советскую машину?

– Было бы круто, но, опять же, много средств, сил и времени нужно на реставрацию. Один знакомый потратил на это полтора миллиона рублей. А вообще хотелось бы как-нибудь кайфануть: проехаться летом на «Волге», включить музыку, видеть, как люди с интересом оборачиваются, – супер же! – сказал Лещук.

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