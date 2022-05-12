«Бавария» смягчила позицию по Левандовскому и может согласиться на его продажу

«Бавария» может согласиться на продажу Роберта Левандовского ближайшим летом.

На 33-летнего форварда претендует . Ранее появилась информация, что поляк заинтересован в трансфере.

Мюнхенский клуб готов смягчить позицию по поводу возможного ухода игрока, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild.

И руководство, и партнеры Левандовского по команде заметили его недовольство, поэтому сомневаются, что его стоит удерживать против воли.

Также в «Баварии» считают, что уход нападающего может положительно сказаться и в спортивном плане, так как пропадет необходимость строить вокруг него игру в атаке.

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