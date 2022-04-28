Левандовски хочет уйти из «Баварии» ради «Золотого мяча». Он убежден, что не возьмет приз, играя за мюнхенцев (Diario Sport)

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Роберт Левандовски хочет уйти из «Баварии» ради «Золотого мяча».

Когда в ноябре 2021 года «Золотой мяч» был вручен форварду «ПСЖ» Лионелю Месси, Левандовски понял, что не выиграет этот приз в качестве игрока «Баварии» вне зависимости от того, какой будет его статистика, и сколько трофеев с мюнхенцами он возьмет.

Левандовски понимает, что у «Баварии» не такое влияние в медиа, как у других топ-клубов. Почувствовав разочарование от промедления мюнхенского клуба в вопросе о новом контракте, Роберт начал искать иные варианты продолжения карьеры.

Левандовски решил, что не станет рассматривать варианты с клубами из Англии. Также его не интересует и возможный переход в «ПСЖ». Поляк решил не пытаться организовать переход в «Реал», так как там выступает Карим Бензема. Кроме того, он подумал, что Килиан Мбаппе тоже окажется в «Мадриде».

Таким образом, приоритетом для Левандовского стала «Барселона», пишет Diario Sport.

Помимо перспективного проекта, польском нападающему и его семье нравятся испанская и средиземноморская культура и привычки. Они часто проводят отпуск на Балеарских островах и считают, что не испытают проблем с адаптацией в Барселоне.

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